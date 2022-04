Luka Modric macht Chelsea das ultimative Kompliment

Luka Modric: Wir wussten, dass es "hart" wird

Real Madrid hatte das Hinspiel an der Stamford Bridge mit zwei Toren Vorsprung gewonnen. Luka Modric wusste nach dem deutlichen Sieg in London bereits, dass das Rückspiel "hart" werden würde: " So kam es auch. Aber am Ende haben wir wieder großartigen Charakter gezeigt, großen Willen, großartigen Mannschaftsgeist und wir haben es geschafft zurückzukommen."