Marcelo hofft auf neuen Vertrag bei Real Madrid

"Ich will mein ganzes Leben lang hier bleiben, selbst mit 50", scherzte der Linksverteidiger in der spanischen Fußball-Talkshow El Chiringuito. "Nein, Spaß. Ich weiß nicht, was passieren wird."

Wenn die aktuelle Spielzeit einen Ausblick auf die sportliche Zukunft Marcelos in Madrid gibt, stehen die Zeichen auf Abschied. 17 Partien bestritt der 33-Jährige nur für das Team von Carlo Ancelotti. In den wichtigen Matches erhielt darüber hinaus stets Ferland Mendy den Vorzug vor dem in die Jahre gekommenen Defensivmann.