Real Madrid : Karim Benzema: Arsene Wenger spricht sich für Frankreich-Comeback aus

Karim Benzema (33) schießt für Real Madrid Tore wie am Fließband. Für die französische Nationalmannschaft darf der Mittelstürmer aber seit Jahren nicht mehr ran. Arsene Wenger (71) würde seinen Landsmann gerne wieder in der Equipe Tricolore sehen.

Benzema, seit 2009 im Trikot der Königlichen unterwegs, hat bereits 277 Tore für Spaniens Rekordmeister erzielt. In der Nationalmannschaft spielt er seit der Video-Affäre um Mathieu Valbuena keine Rolle mehr.

Rein sportlich hätte Benzema ein Ticket für die EURO verdient gehabt. Das sieht auch Wenger so. "Diese Entscheidung hängt nicht mit seiner Qualität zusammen", so der Elsässer: "Er könnte in jeder Nationalmannschaft auflaufen. Es ist keine sportliche Entscheidung, dass er nicht spielt."

Christophe Dugarry will Benzema zurück in der Nationalmannschaft sehen

Christophe Dugarry würde Benzema ebenfalls gerne wieder im Einsatz für die Equipe Tricolore sehen. "Er ist außergewöhnlich! Vier Champions-League-Titel, er schießt jedes zweite Spiel ein Tor", so der 47-Jährige gegenüber der L'EQUIPE.