Real Madrid : Karim Benzema droht beim PSG-Kracher in der Champions League auszufallen

Real Madrid stehen schlechte Nachrichten ins Haus: Karim Benzema könnte länger ausfallen und damit das Highlight in der Champions League gegen Paris Saint-Germain verpassen.

Zeigen die Behandlungen keine Wirkung, könnte der Superstar im schlimmsten Fall das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain verpassen, das für den 15. Februar angesetzt worden ist.

Benzema hat seit der Diagnose nicht mehr mit der Mannschaft trainiert und befindet sich mit der medizinischen Abteilung an der Concha Espina in ständigem Austausch. Ein längeres Fernbleiben des 34-Jährigen wäre allein aufgrund seiner 24 Tore und neun Vorlagen in bisher 28 Pflichtspielen ein Desaster für Real.