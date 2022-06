Real Madrid Karim Benzema enthüllt "kleines Problem" mit Mourinho

"Ich hatte ein kleines Problem mit Jose Mourinho. Wir haben uns im Hotel getroffen und uns unterhalten. Es war am Tag vor einem Spiel gegen Mallorca. Ich sollte nicht spielen", blickt der französische Nationalstürmer laut Marca zurück in die Vergangenheit.

Dann sei es zum Streit gekommen, so Benzema weiter: "Ich ihm dann gesagt: 'Du lässt mich morgen von Beginn an spielen, und ich werde treffen und dafür sorgen, dass du das Spiel gewinnst.'". Mourinho folgte der Ansage. "Am nächsten Tag habe ich getroffen und wir haben 1:0 gewonnen", berichtet Benzema.

Der Franzose war 2009 für 35 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Concha Espina gewechselt. Die Eingewöhnung war nicht einfach. "Meine erste Saison, die ersten sechs Monate, waren sehr schwierig", so der 34-Jährige: "Ich war allein, kannte die Sprache nicht." Alles sei kompliziert gewesen, auch die Umstellung auf den spanischen Fußball: "Aber zum Glück habe ich nicht aufgegeben."