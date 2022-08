Primera Division Karim Benzema erklärt: Wie sich der Abgang von Cristiano Ronaldo auswirkte

"Seit Cristiano Ronaldo Real Madrid verlassen hat, ist vieles anders für mich", sagte Benzema am Rande des UEFA Super Cup gegen Eintracht Frankfurt (2:0). "Es stimmt, dass ich viel mehr Tore geschossen habe, aber als Cristiano hier war, hatten wir einen anderen Spielstil, ich habe mehr Assists gegeben."

Neun Jahre verbrachte Cristiano Ronaldo bei Real Madrid, erzielte in 434 Pflichtspielen im weißen Trikot unglaubliche 444 Tore. Er war in dieser Zeit das Aushängeschild, Karim Benzema war im Vergleich zu heute eher weniger Beachtung geschenkt worden.

Vor allen Dingen in der zurückliegenden Saison hat Benzema überragend abgeliefert, in 46 Pflichtspielen 44 Tore geschossen und 15 Treffer seiner Mitspieler vorgelegt. "Er hat mir auf und neben dem Platz sehr geholfen", sagt Benzema, dass er viel von Ronaldo gelernt hat. "Als er ging, war es an der Zeit, mein Spiel und meine Ambitionen zu ändern, und das gelingt mir im Moment sehr gut."