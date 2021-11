Real Madrid : Karim Benzema erzielt 1000. Europapokaltor für Real Madrid

Karim Benzema war beim 2:1 gegen Shakhtar Donetsk in der Champions League nicht nur einmal mehr Matchwinner, sondern durchbrach gleichzeitig die 1000-Tore-Marke für Real Madrid im Europapokal.

"Ich bin sehr stolz darauf, das 1000. Tor für diesen Verein zu erzielen, der für mich der beste der Welt ist. Ich werde hier immer sehr glücklich sein", nahm Benzema nach der Partie Stellung zur Präsentation der neuesten Bestmarke. Um den nächsten Hunderterschritt perfekt zu machen, trat Benzema übrigens in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo.

Wenn sich Florentino Perez in Fotopose bringt, weiß man schon, dass bei Real Madrid gerade etwas Besonderes passiert ist. Ist es auch: Karim Benzema erzielte mit seinem Doppelpack gegen Donetsk am Mittwochabend das 1000. Europapokaltor für den spanischen Rekordmeister.

Der Superstar hatte Ende 2013 in Kopenhagen das 800. Europapokaltor der Blancos erzielt und stand vier Jahre später erneut im Rampenlicht, als er im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern den 900. Treffer beisteuerte. Erneut vier Jahre danach war also Benzema an der Reihe.