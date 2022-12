Benzema is back – Ancelotti erwartet Großtaten

Der Mittelstürmer, der nach der Weltmeisterschaft seinen Rücktritt aus der Equipe Tricolore erklärte, war beim LaLiga-Wiederbeginn der Matchwinner von Real Madrid. Gegen Real Valladolid erzielte er beide Tore zum 2:0-Erfolg.

In der 83. Spielminute brachte Benzema den Rekordmeister zunächst per Elfmeter in Front, sechs Minuten später erzielte er den Endstand. Die Königlichen profitierten bei ihren späten Treffern von der Roten Karte gegen Valladolid-Stürmer Sergio León.

Real Madrid zog durch den Dreier zumindest vorrübergehend am FC Barcelona vorbei und führt nun die Tabelle an, die Katalanen können am Samstag (14 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Espanyol aber wieder die Spitze erklimmen.

Ancelotti: Benzema wird jetzt ein anderer sein

Bei der Mission Titelverteidigung setzt Carlo Ancelotti (63) auf Doppelpacker Benzema. Der Real-Coach: "Er hat ein gutes Spiel gemacht, die Tore werden ihm gut tun."