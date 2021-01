Real Madrid : Karim Benzema kauft sich sündhaft teuren Luxusschlitten

Benzema hat sich mal eben einen Bugatti Chiron in die Garage gestellt. Kostenpunkt: rund 2,75 Millionen Euro. Die französische Rennmaschine beschleunigt in nur 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Damit erweitert Benzema seine seit Jahren gepflegte Sammlung an Luxusautos. Diese enthält außerdem einen Bugatti Veyron, einen Mercedes SLR und einen Ferrari 458 Spider.

Der 33-Jährige drückt nicht nur privat, sondern auch sportlich aufs Gaspedal. Benzema knüpft in dieser Saison an seine starken Jahre an und kommt in 20 Pflichtspielen auf zwölf Tore und fünf Vorlagen.