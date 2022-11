Karim Benzema macht Hoffnungen von Olympique Lyon zunichte

Einer möglichen Rückkehr zu Jugendklub Olympique Lyon, wo Benzema bis 2009 unter Vertrag stand, schob er hingegen einen Riegel vor. "Wenn ich eines Tages zurückkehren kann, um in Lyon zu arbeiten, wäre das toll", räumte der Stürmer im Gespräch mit dem Streamer Zack Nani ein. "Aber nicht als Spieler."

Bereits im Alter von acht Jahren heuerte Benzema in Lyon an. Für das Team aus seiner Geburtsstadt erzielte der Angreifer ab 2004 insgesamt 43 Treffer in 112 Ligaspielen, bevor es 2009 zu Real Madrid weiterging. Dort gewann er in den letzten 13 Jahren unter anderem fünf Champions-League-Titel und vier Klub-Weltmeisterschaften.

Vaterfreuden rücken Sport in den Hintergrund

Momentan steht Benzema seinem Team nicht zur Verfügung. Wie Sport1 berichtet, leidet er aber keineswegs unter einer Verletzung. Die medizinische Abteilung konnte diesbezüglich für Klarheit sorgen.