Primera Division Karim Benzema mit historischem Fehlschuss: "War nicht sein bestes Spiel"

Real Madrid trennte sich nur 1:1 gegen den CA Osasuna und musste die Tabellenführung an den FC Barcelona abgeben. Karim Benzema hatte mit einem Elfmeter das Siegtor auf dem Fuß, zeigte aber Nerven.

In der spanischen Meisterschaft hat Benzema gegen Osasuna allein in diesem Jahr 2022 stolze drei Elfmeter verschossen. Gegen keinen anderen Gegner im nationalen iberischen Fußballwettbewerb scheiterte der 34-Jährige öfters aus elf Metern.

Benzema krachte den Ball allerdings an die Latte. Real kam damit nicht über ein 1:1 hinaus und musste dem FC Barcelona die Tabellenführung überlassen. Benzemas Fehlschuss brachte sogar etwas Historisches mit sich.

Gut zehn Minuten vor dem Ende im Spiel zwischen Real Madrid und dem CA Osasuna lief Karim Benzema zum Elfmeterstoß an. Eigentlich eine kinderleichte Aufgabe für den Superstar, der als bombensicherer Elfmeterschütze gilt.

"Es war nicht sein bestes Spiel. Er war nicht so frisch. Er muss für die nächsten Spiele arbeiten", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti im Anschluss an die Partie über Benzema. Der harte Oktober hält für Real Madrid neun Spiele in allen Wettbewerben bereit.