Primera Division : Karim Benzema: "Mit Kylian Mbappe würde Real Madrid dreimal so viele Tore schießen"

Karim Benzema ziert am Dienstag das Cover der französischen Sportzeitung L'Equipe. Im dazugehörigen Interview wird der Starstürmer unter anderem dazu befragt, was er denn davon halten würde, bei Real Madrid seiner Berufung zukünftig an der Seite von Kylian Mbappe nachzugehen.

Benzema ist mehr als überzeugt davon, dass ein nahezu unaufhaltsamer Offensivtornado entstehen würde: "Ich mag es, mit ihm in der Nationalmannschaft zu spielen und ich würde gerne mit ihm auf Vereinsebene spielen. Ich glaube, wir würden doppelt so viele Tore schießen - oder vielleicht sogar dreimal so viele."

