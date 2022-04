Karim Benzema nach Panenka: "Wer keinen Elfmeter schießt, schießt nie daneben"

Genau so überwindet man ein Trauma. Rund zehn Minuten vor Schluss, das Halbfinalspiel in der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid stand da bereits 4:2 für die Gastgeber, schnappte sich Karim Benzema den Ball zum Elfmeter.

"Wenn man keine Elfmeter schießt, wird man nie daneben schießen", sagte Benzema, der obendrein das Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 aus Madrider Sicht erzielte. "Es ist eine Frage des Vertrauens. Ich habe Vertrauen in mich selbst, ich habe es so gemacht und es ist in Ordnung."

Benzema, der sich in der Form seines Lebens befindet, knackte durch seinen Doppelpack außerdem einige Bestmarken. Nach seinem Dreierpack gegen den FC Chelsea und den zwei Toren in Manchester ist Benzema der erste Spieler, der in der K.-o.-Phase der Champions League auswärts gegen Vereine aus einer einzigen Nation in einer Kampagne fünf Tore erzielt hat.