Paris Saint-Germain Karim Benzema nimmt Kylian Mbappe Absage an Real Madrid nicht übel

Im Trikot der Equipe Tricolore werden beide offensiven Superstars allerdings weiterhin an einem Strang ziehen. "Wir werden es genießen, gemeinsam für die Nationalmannschaft aufzulaufen", so der Torschützenkönig der Primera Division.

Titelverteidiger Frankreich trifft am ersten Spieltag der Nations League am kommenden Freitag zu Hause auf Dänemark (Anpfiff 20:45 Uhr). Am Montag gastiert der amtierende Weltmeister in Kroatien, ehe es am 10. Juni gegen Österreich und am 13. Juni erneut gegen die Kroaten geht.