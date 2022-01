Real Madrid : Karim Benzema: Olympique Lyon träumt weiterhin von Rückkehr

"Es ist sicher, dass sobald wir die Möglichkeit dazu haben und in der Lage sind, ihn zurückzuholen, diese auch ergreifen", erklärt OL-Präsident Jean-Michel Aulas bei Europe 1. "Ich weiß aber noch nicht, ob es als Spieler sein wird. Es ist aber wahr, dass es ein Traum von uns ist."

Benzema verschwendet momentan ohnehin keinen Gedanken daran, Real Madrid zu verlassen. In der aktuellen Phase ist es wohl der beste Benzema der Geschichte. Der 34-Jährige präsentiert sich mit 24 Toren und neun Vorlagen auch in dieser Saison in absolut überragender Verfassung.