Karim Benzema rechtfertigt Wechsel nach Saudi-Arabien

In einer schon fast grotesken Zeremonie ist Karim Benzema am Donnerstag als neues Aushängeschild des Al-Ittihad Club vorgestellt worden. Schon vor seiner Präsentation erklärte er seine Wechselentscheidung.

Auf einer Bühne wurde ihm sogar der Ballon d'Or, den er aufgrund einer überragenden Saison 2021/22 gewann, überreicht. Dass auch Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien spiele zeige auf, dass Saudi-Arabien auf der Fußball-Weltbühne immer mehr an Bedeutung gewinnt, so Benzema, der in Zukunft "nur" etwa 50 Millionen Euro im Jahr verdienen wird.

Das ist im Vergleich zu anderen Stars, die momentan in die Wüste gelockt werden, oder schon dort spielen, tatsächlich wenig. Ronaldo verdient etwa 200 Millionen Euro im Jahr, ein Lionel Messi wurde angeblich mit 1,5 Milliarden Euro für drei Spielzeiten gelockt. Und Benzema? Der fühlt sich schon jetzt in Saudi-Arabien sehr gut aufgehoben.

"Es ist wichtig, in einem muslimischen Land zu sein"

"Es ist anders als in Europa, aber ich war schon in Saudi-Arabien, und ich fühle mich wohl. Es ist ein wunderschönes muslimisches Land, und dort möchte ich sein. Es ist wichtig, in einem muslimischen Land zu sein, wo ich bereits das Gefühl habe, dass die Menschen mich lieben, und das wird mir ein neues Leben geben", sagt der Ex-Superstar von Real Madrid.

"Ich habe das Glück, in Saudi-Arabien zu sein, Mekka ist ganz in der Nähe, ich bin gläubig, also ist das wichtig für mich. Dort gehöre ich hin, dort werde ich mich am wohlsten fühlen", fügt Benzema an. "Als ich mit meiner Familie sprach, waren sie alle sehr glücklich, sie werden alle kommen. Ich weiß, dass unser Platz in Saudi-Arabien ist", fügt der ehemalige Kapitän von Real Madrid hinzu."