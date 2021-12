Real Madrid : Karim Benzema schließt zu Cristiano Ronaldo und Erling Haaland auf

Real Madrid steht weiterhin an der LaLiga-Spitze, was nicht zuletzt auf die Topform von Karim Benzema zurückzuführen ist. Der Superstar verkürzt die Abstände nach seinem Tor im Derbi madrileno auf seine internationalen Konkurrenten.

Benzema kommt in dieser Saison auf 13 Tore in der spanischen Meisterschaft sowie fünf Treffer in der Champions League. In den jahresabschließenden Spielen gegen den FC Cadiz und Athletic Bilbao bietet sich Benzema die Möglichkeit, sein Torkonto weiter aufzubessern.