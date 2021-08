Real Madrid : Karim Benzema schwärmt: "Darf jeden Tag meinen Traum leben"

Seit mittlerweile zwölf Jahren streift sich Karim Benzema das königliche Trikot von Real Madrid über. Der Starstürmer, so gibt er zu verstehen, kann sich nichts Schöneres vorstellen.

Karim Benzema ist äußerst froh darüber, seinen Vertrag bei Real Madrid noch mal verlängert zu haben. "Ich habe jeden Tag das Glück, diesen Traum leben zu können", frohlockt der Superstar laut Real Total gegenüber dem vereinseigenen Medienkanal.

Und weiter: "Ich bin stolz auf meine Karriere und darauf, wieder unterschrieben zu haben und bei diesem Verein weitermachen zu dürfen, der für mich – wie ich immer sage – der beste Klub der Welt ist. Ich werde weiter hart arbeiten und jeden Moment genießen, denn jeder Tag hier ist ein Genuss."

Benzema dehnte erst vor wenigen Tagen seine Zusammenarbeit mit dem spanischen Rekordmeister vorzeitig bis 2023 aus. Sollte er seinen Vertrag erfüllen, wovon auszugehen ist, würde Benzema auf 14 Amtsjahre an der Concha Espina kommen. Mit 281 Toren und 146 Vorlagen spielte sich der Franzose in den vergangenen Jahren in die Weltklasse.