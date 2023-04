Karim Benzema sorgt mit unfasssbarem Hattrick für neuen Rekord

Wenn jemandem am zurückliegenden Wochenende viele Herzen und Liebesbekundungen entgegenflogen, dann war es Karim Benzema. Dabei war es egal ob von seinen Mitspielern von Real Madrid, Trainer Carlo Ancelotti oder dem anwesenden Publikum.

Das Madrider 6:0 über Real Valladolid stand ganz im Zeichen des Ballon-d'Or-Gewinners, der innerhalb von sagenhaften sechs Minuten und 30 Sekunden einen Hattrick markierte. Den schnellsten seiner Karriere. Rekord!

In der Real-Historie waren nur zwei schneller: Pahino und Fernando Hierro. Benzema beweist es den Kritikern also, und kommt damit rechtzeitig vor den Wochen der Wahrheit in Fahrt. An diesem Mittwoch (22 Uhr) steht das Rückspiel im Halbfinale der Copa del Rey an.