Real Madrid : Luka Modric: Karim Benzema spricht sich für Verlängerung aus

Modric war 2012 für 35 Millionen Euro von Tottenham an die Concha Espina gewechselt. Noch immer ist der Weltfußballer von 2018 im Mittelfeld gesetzt. Unter Carlo Ancelotti stand er zu Saisonbeginn in der Startelf beim 4:1- Erfolg bei Deportivo Alaves.

Adduktorenbeschwerden verhinderten Modrics Mitwirken am zweiten und dritten Spieltag. Am Sonntag stand er bei der Rückkehr ins umgebaute Estadio Santiago Bernabeu wieder in der Startformation.