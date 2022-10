Karim Benzema: "Sehr schwieriger Start" bei Real Madrid

Karim Benzema hat für Real Madrid über 300 Tore erzielt. Der französische Nationalspieler ist seit Jahren der Fixpunkt in der Offensivabteilung der Königlichen. Der Start in Madrid lief für den jungen Benzema allerdings holprig.

Benzema heuerte 2009 in Spaniens Hauptstadt an - Foto: CosminIftode / Shutterstock.com

Die erste Saison an der Concha Espina war für Benzema "sehr kompliziert". Daraufhin analysierte er die ersten Monate. "Ich habe Talent, alles, was ich brauche, um in diesem Verein erfolgreich zu sein, aber ich muss herausfinden, was ich verbessern muss, um weiter zu wachsen", sagte sich Benzema. "Wenn ich auf dem Niveau weitermache, auf dem ich jetzt bin, werde ich nicht erfolgreich sein können."

Benzema bekam die Kurve und stieg zu einer lebenden Vereinslegende auf. Seine Tore und Vorlagen halfen Real Madrid dabei, unter anderem fünfmal die Champions League zu gewinnen. Insgesamt erzielte Benzema 329 Tore und lieferte 160 Vorlagen in 616 Spielen.

