Real Madrid : Karim Benzema verrät Pläne für Zeit nach Real Madrid

Dem Anhang von Real Madrid graut es schon jetzt davor, an die Zeit zu denken, in der Karim Benzema nicht mehr für ihren Klub spielen wird. Der Superstar scheint sich einen USA-Wechsel durchaus vorstellen zu können.

In der phänomenalen Verfassung, in der sich Karim Benzema momentan befindet, sind dem Angreifer keine Grenzen gesetzt. Bei Real Madrid hoffen die Funktionäre darauf, dass Benzema den Klub zur LaLiga-Meisterschaft und dem Titel in der Champions League schießt.

"Ich entscheide die Dinge von Jahr zu Jahr. Solange ich diese Lust und Freude am Fußball habe, werde ich weitermachen", erklärt Benzema bei ESPN, als er auf die Pläne nach seiner Zeit beim spanischen Rekordmeister angesprochen wird.