Real Madrid : Karim Benzema verteidigt Lionel Messi: "Wer ihn kritisiert, versteht nichts von Fußball"

Nach seinem vielbeachteten Wechsel zu Paris Saint-Germain kommt Messi erst auf sechs Tore, was immer wieder Kritiker auf den Plan ruft. Der Superstar startete seine Mission an der Seine zunächst mit Trainingsrückstand, verletzte sich dann und hatte zuletzt aufgrund seiner Corona-Infektion erneut pausieren müssen.

Karim Benzema kann nicht nachvollziehen, dass Lionel Messi an den Pranger gestellt wird. "Man kann Messi nicht kritisieren. Diejenigen, die das tun, verstehen nichts vom Fußball", sagt der Stürmer von Real Madrid bei Telefoot.

Eden Hazard will Real Madrid erst im Sommer verlassen

Benzema springt für Messi in die Bresche, der laut dem Madrider Angreifer einfach Zeit brauche, um sich an die neuen Umstände zu gewöhnen. Am 15. Februar kommt es im Achtelfinale der Champions League zum Gigantenduell zwischen Real und PSG.

"Wir hätten gerne einen anderen Gegner gehabt, aber wir sind vorbereitet", blickt Benzema auf das Spiel voraus, in dem er auch auf seinen Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappe treffen wird. "Es wird etwas Besonderes sein, gegen Mbappe zu spielen, es wird ein gutes Spiel werden", verspricht sich Benzema viel von dem kommenden Schlagerspiel.