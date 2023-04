Karim Benzema wäre fast bei Manchester United gelandet, verwirklichte aber seinen Traum

Karim Benzema wird als absolute Legende in die Vereinsannalen von Real Madrid eingehen. Als Manchester United um ihn warb, hätte seine Karriere aber auch einen ganz anderen Verlauf nehme können.

"Karim hat mir gesagt: 'Präsident, wenn ich gehen muss, würde ich es wirklich vorziehen, zu Real Madrid zu gehen, weil es für mich ein Traum ist'", erinnert sich Aulas. "Und es stimmt, dass wir uns in perfektem Einvernehmen für Real Madrid entschieden haben, um sein Potenzial zu entwickeln. Und es hat gut funktioniert."

Karim Benzema performt seit Jahren auf Topniveau und zeichnet sich dadurch hauptverantwortlich für sämtliche Titel, die sich Real Madrid in den Trophäenschrank stellen darf. Bevor er beim spanischen Rekordmeister anheuerte, zeigte auch Manchester United Interesse.

Benzema wurde im letzten Jahr für seine grandiosen Auftritte erstmals in seiner Karriere mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet, zudem wurde er zu Europas Fußballer des Jahres ernannt. Mit Real gewann er fünfmal die Champions League und wurde viermal spanischer Meister.

Eine Saison wird Benzema an der Concha Espina sehr wahrscheinlich noch dranhängen. Aufgrund des Gewinns des Ballon d'Or soll sich sein auslaufender Vertrag um ein Jahr verlängert haben. Bis dahin will er Cristiano Ronaldo, der mit 450 Toren Reals Rekordtorschütze ist, mit seinen aktuellen 349 Treffern noch so nah wie möglich kommen.