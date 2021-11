Bewährung und Geldstrafe : Karim Benzema wegen versuchter Erpressung von Mathieu Valbuena verurteilt

Dem Real-Angreifer wurde konkret zur Last gelegt, Valbuena zwischen zwei Spielen der Les Bleus dazu gedrängt zu haben, mit einer Geldzahlung auf eine Forderung von Erpressern einzugehen, damit intime Videos nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Die vier anderen Angeklagten, die nachweislich daran beteiligt waren, wurden zu Strafen zwischen 18 Monaten auf Bewährung und zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Mit einem Ausschluss aus der französischen Nationalmannschaft muss Benzema aufgrund des Urteils nicht rechnen. Das hatte Noel Le Graet, Präsident des französischen Fußballverbands, bereits gegenüber Le Parisien verlautbaren lassen.

Benzemas Anwalt hat bereits angekündigt, Rekurs einzulegen: "Wir sind ziemlich verblüfft über dieses Urteil. Eine Berufung ist notwendig. Er wird in dieser Berufung entlastet werden."

Der 33-Jährige befindet sich in bestechender Form und kommt in der laufenden Saison auf 22 direkte Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen für Real Madrid. Für Frankreich erzielte Benzema allein in den letzten vier Begegnungen starke fünf Tore.