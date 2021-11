Real Madrid : Karim Benzema zieht am legendären David Trezeguet vorbei



Andre Oechsner Karim Benzema hat seine hervorragende Form auch bei der französischen Nationalmannschaft eindrucksvoll fortführen können. In der ewigen Torschützenliste zieht er damit an David Trezeguet vorbei.

Die französische Nationalmannschaft nimmt zum 14. Mal in Folge an einem Fußballgroßereignis teil. Schon in der vergangenen Woche machte Les Bleus den Einzug in die Endrunde der Weltmeisterschaft in Katar perfekt. Am Dienstagabend musste auch noch Finnland dran glauben. Beim 2:0 trafen Karim Benzema und Kylian Mbappe, die sich in diesem Länderspielblock in absolut überragender Form präsentierten. Während Benzema beim 8:0 über Kasachstan doppelt traf, schnürte Mbappe sogar einen Viererpack.

Die Superstars haben damit in allen vergangenen vier Länderspielen mindestens einen Treffer erzielt. Damit pirschen sie sich an eine Bestmarke ausgerechnet von Benzema heran, dem es zwischen November 2013 und Juni 2014 gelang, in fünf aufeinanderfolgenden Spielen zu treffen.

Mit seinen inzwischen 36 Toren ist Benzema in der ewigen Torschützenliste Frankreichs an David Trezeguet (34) vorbeigezogen. Führend in dieser Statistik ist Thierry Henry, der auf 51 Treffer kommt. Gar nicht auszumachen, bei welchem Wert Benzema jetzt stünde, wenn er in den letzten Jahren regelmäßig gespielt hätte.