Real Madrid : Karim Benzema: Zinedine Zidane wirbt für langfristige Real-Zukunft

Karim Benzema ist in absoluter Topform unterwegs. Das freut Trainer Zinedine Zidane, der für einen langfristigen Verbleib des Superstars bei Real Madrid Werbung macht.

Zinedine Zidane zeigt sich in außerordentlichem Maß zufrieden mit den Leistungen von Karim Benzema. "Ich bin glücklich mit dem, was er tut", sagte der Cheftrainer von Real Madrid am Rande der Partie gegen Betis Sevilla (0:0). "Er ist ein wichtiger Spieler für uns, für unser Spiel und nicht nur, um Tore zu schießen."

Doch vor allem das Toreschießen liegt in Benzemas Naturell. Aus der Meisterschaftspartie beim FC Cadiz (0:3) ging der Routinier mit zwei Toren und einer Vorlage einmal mehr als Matchwinner hervor. In 39 Pflichtspielen kommt Benzema auf 27 Tore und sieben Vorlagen.

Erst vor Kurzem traf Benzema in sieben aufeinanderfolgenden Ligaspielen. Dieses Kunststück war im Real-Trikot zuvor nur Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy (2007) und Gareth Bale (2018) gelungen. Cristiano Ronaldo erreichte diese beeindruckende Serie sogar viermal.