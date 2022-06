Primera Division Karriere-Ausklang: Guti empfiehlt Marcelo Transfer an den Bosporus

Altmeister Marcelo ist in wenigen Tagen kein Spieler von Real Madrid mehr. Ein neues sportliches Zuhause hat der Brasilianer offenbar noch nicht gefunden. Ein ehemaliger Weggefährte legt ihm einen Wechsel in die Türkei ans Herz.

Fenerbahce Istanbul soll Marcelo Medienberichten zufolge mit einem Angebot ködern. Real-Legende Guti, der 2010 für ein Jahr bei Konkurrent Besiktas unterschrieb, legt dem Außenverteidiger nahe, diesem Ruf zu folgen.

"Ich würde ihm raten, dort für die letzten Jahre hinzugehen – wegen der Liga, wegen des Ambientes, wegen der Fans", erklärte der dreimalige Champions-League-Sieger in der spanischen Fernsehshow El Chiringuito.

Guti wurde mit Besiktas einmal türkischer Pokalsieger und denkt auch über zehn Jahre danach noch gerne an seine Zeit in Istanbul zurück. "Es ist eine sehr schöne Liga für ein, zwei Jahre. Das Leben in Istanbul ist viel besser als in Madrid. Du lebst dort in der vollen Natur, 15 Minuten vom Strand entfernt, das Essen ist unglaublich und die Leute behandeln dich großartig."