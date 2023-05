Gespräche mit Zinedine Zidane: Real Madrid prüft Rückkehr

Nach zwei Jahren Abwesenheit ist Zidane wieder in den Fokus der Madrilenen gerückt. Wie das Online-Portal Foot Mercato vermeldete, führen die Blancos sogar schon Gespräche, um die Verfügbarkeit des Franzosen zu ergründen.

Dass Real momentan an einen Trainerwechsel denkt, wird zahlreiche Fans überraschen. Die Meisterschaft dürfte in diesem Jahr zwar an den FC Barcelona gehen. Davon abgesehen steht das Team jedoch bereits im Pokalfinale und hat als Halbfinalist zudem alle Chancen, seinen Titel in der Champions League zu verteidigen.

Erfolgstrainer Carlo Ancelotti (63) bekräftigte zuletzt außerdem wiederholt, seinen bis 2024 gültigen Vertrag verlängern zu wollen. Er werde "hier ohne Zweifel auch nächste Saison stehen", stellte der Italiener klar.