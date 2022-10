Kein Coming-out! Iker Casillas und Puyol entschuldigen sich

Für ein paar Stunden stand der pensionierte Torhüter Iker Casillas (41) am Sonntag wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Sein vermeintliches Coming-out schlug selbst abseits des Sports hohe Wellen. Im Nachhinein soll es sich dabei aber um einen üblen Scherz gehandelt haben.

Auf dem Twitter-Account des Welt- und Europameisters erschien am 09. Oktober auf Spanisch und Englisch die kurze Mitteilung: "Ich hoffe, Sie respektieren mich: Ich bin schwul." Der Keeper löschte den Post kurz darauf. Zu diesem Zeitpunkt war die Nachricht schon viral gegangen, erhielt über 250.000 Likes.

Aufgrund des großen Wirbels sah sich Casillas später zu einer Stellungnahme gezwungen. "Zum Glück alles in Ordnung. Entschuldigung an alle meine Follower. Und natürlich noch mehr Entschuldigung an die LGBT-Community." Die Nachricht stamme nicht von ihm, erklärte Casillas. Er sei gehackt worden.

Barça-Legende Puyol befeuerte Gerüchte

Die Fans des Spaniers reagierten größtenteils positiv auf das vermeintliche Coming-out. Am Wahrheitsgehalt der Nachricht zweifelten hingegen zunächst wohl nur die wenigsten. Möglicherweise wurden manche skeptisch, als Carlos Puyol (44), langjähriger Nationalmannschaftskollege von Casillas mitspielte.