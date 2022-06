Primera Division Kein Platz für Kubo: "Japanischer Messi" darf Real Madrid verlassen

Takefusa Kubo (21) spielte in der ersten Mannschaft von Real Madrid seit seiner Verpflichtung im Sommer 2019 noch keine Rolle. Und auch für die kommende Saison ist er nicht als Protagonist an der Concha Espina vorgesehen. Real Madrid soll verkaufsbereit sein.

Takefusa Kubo verdiente sich einst in jungen Jahren beim FC Barcelona den Spitznamen "japanischer Messi". Im Zuge der Transfersperre gegen Barcelona aufgrund verbotener Verpflichtungen minderjähriger Spieler musste Kubo Barcelona 2015 in Richtung seiner japanischen Heimat verlassen.

2019 holte Real Madrid den technisch versierten Offensivspieler ablösefrei vom FC Tokio zurück nach Europa und verlieh ihn postwendend innerhalb der Primera Division an RCD Mallorca. In der Folgesaison sollte Kubo bei Europa-League-Teilnehmer Villarreal den nächsten Schritt machen, die Leihe wurde allerdings vorzeitig abgebrochen, im Winter wurde der Japaner an Getafe verliehen.

Leihvertrag mit RCD Mallorca endet bald

Die Saison 2021/2022 verbrachte der mittlerweile 21-Jährige erneut auf der Baleareninsel Mallorca. Insgesamt kann der Youngster mittlerweile auf 94 LaLiga-Partien zurückblicken. Die Leihe an Mallorca endet am 30. Juni.