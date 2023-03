Eden Hazard durchkreuzt die Pläne von Real Madrid

Nach Informationen des Portals The Athletic will Hazard seinen noch bis 2024 gültigen Vertrag erfüllen. Der 32-Jährige soll sich schon vor Wochen gemeinsam mit seiner Entourage darauf verständigt haben, aus verschiedenen beruflichen und persönlichen Gründen in Madrid zu bleiben.

Eden Hazard: Verheerende Einsatzstatistiken

Laut Opta hat Hazard nur 36,7 Prozent der Madrider Spiele in allen Wettbewerben (73 von 199) bestritten, für die er zur Verfügung stand. In nur 21,6 Prozent der Begegnungen (43 von 199) seit seinem 2019er-Wechsel an die Concha Espina stand er in der Madrider Startelf. Eine anonymisierte Quelle aus Hazards Umfeld behauptet, dass eine Beziehung zu Trainer Carlo Ancelotti quasi nicht existiert.

Dieser hatte am Mittwoch vergangener Woche auf Hazard angesprochen gesagt: "Hazard geht es gut. Er trainiert, und er will Einsatzminuten haben. Er kann sie in den nächsten Spielen bekommen." Gespielt hat er dann aber wieder nicht.

