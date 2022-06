Primera Division Keine klare Ansage: Real Madrid ködert, Aurelien Tchouameni mauert

Aurelien Tchouameni hat zumindest gegenüber der Öffentlichkeit erneut geäußert, dass er sich bezüglich seiner sportlichen Zukunft noch uneins sei.

Allen voran Real Madrid bemüht sich im großem Stil um die Unterschrift des aufstrebenden 22-Jährigen. In den letzten Tagen war über ein Angebot in Höhe von mehr als 80 Millionen Euro berichtet worden. Paris Saint-Germain interessiert sich ebenfalls, ist in seinem Werben aber nicht so weit fortgeschritten.

Über die ständigen Spekulationen sagt Tchouameni nun bei Telefoot: "Das stört mich nicht, denn das ist eine Situation, in der ich schon immer sein wollte. Wenn die besten Klubs hinter mir her sind, bedeutet das, dass ich etwas Gutes tue."