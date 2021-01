Real Madrid : "King of the Match": Endlich wieder gute Nachrichten von Eden Hazard

Eden Hazard hat seit seiner Ankunft an der Concha Espina überwiegend durch Verletzungsprobleme auf sich aufmerksam gemacht. Am Samstag gab es für den Belgier einen Lichtblick.

Real Madrid gewann in Abwesenheit von Chefcoach Zinedine Zidane (positiver Corona-Test) mit 4:1 bei Deportivo Alaves und zeigte eine gute Reaktion auf das blamable Aus in der Copa del Rey gegen Drittligist Alcoyano.

Mittendrin: Eden Hazard. Der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte (bisher 115 Millionen Euro Ablöse), der an der Seite von Karim Benzema und Marco Asensio stürmte, trug sich in die Torschützenliste ein (45. +1). Einen langen Pass von Toni Kroos verwandelte er sicher.

Der Edeltechniker zeigte einige weitere gute Aktionen, ehe er von Assistenzcoach David Bettoni in der 62. Spielminute vom Feld genommen wurde. Die Leistung reichte, um zum "King of the Match" gekürt zu werden.

Und in der Tat: Hazard zeigt eine seiner besten Vorstellungen seit dem Wechsel von Chelsea zum spanischen Rekordmeister im Sommer 2019. Bewegglich und ballsicher kam der Belgier daher, in seine Dribblings geht der 30-Jährige wieder mit mehr Selbstvertrauen.