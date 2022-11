Arturo Vidal provoziert Real Madrid mit Kampfansage

Als amtierender Champions-League-Sieger geht Real Madrid in wenigen Wochen als europäischer Vertreter bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft an den Start. Dort könnten die Königlichen auf Arturo Vidal (35) treffen, der dem Aufeinandertreffen schon jetzt entgegenfiebert.

Als frisch gebackener Südamerikameister sendete er eine Botschaft in Richtung Spanien. "Madrid, wir werden dir den Arsch aufreißen", brüllte Vidal ins Mikrofon. Der Chilene würde bei der Klub-Weltmeisterschaft sicherlich mit Freude gegen Real Madrid antreten, um seine Ankündigung wahrzumachen.

Am 29. November gewann Flamengo Rio de Janeiro die Copa Libertadores durch einen Endspielsieg über Athletico Paranaense (1:0). Mittelfeldspieler Arturo Vidal, seit diesem Sommer bei Flamengo unter Vertrag, wurde im Anschluss von seinen Emotionen übermannt.

In den 16 Begegnungen gegen Real ging Vidal nur viermal als Sieger hervor. Dem stehen vier Remis und acht Niederlagen gegenüber. Seinen ersten Triumph im El Clasico wird sich der Abräumer umso häufiger in Erinnerung rufen. Am 28. Oktober 2018 fegte Barça Real mit 5:1 aus dem Camp Nou.