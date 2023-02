Toni Kroos thront einsam an der Spitze - Ancelotti holt Guardiola ein

Real Madrid hat sich am Samstag nach einem 5:3 gegen Al-Hilal zum neuen Klubweltmeister gekrönt. Für Toni Kroos (33) schon fast Routine – wie ein Blick in seinen Trophäen-Schrank offenbart.

Der frühere Spieler des FC Bayern holte sich zum sechsten Mal den Titel bei der Klub-WM. Damit ist der deutsche Mittelfeldspieler alleiniger Rekordhalter. Den zweiten Rang teilen sich mit Nacho Fernandez (33), Dani Carvajal (31), Luka Modric (37) und Karim Benzema (35) weitere Real-Größen, die je fünf Pokale ihr Eigen nennen können.

Wie die Aufzählung verdeutlicht, haben die Madrilenen die Klub-WM in den letzten Jahren dominiert. So überrascht es wenig, dass der Verein aus Spaniens Hauptstadt mit fünf Titeln an der Spitze steht. Mit dem Vorgänger-Wettbewerb, dem Weltpokal, kommen die Königlichen sogar auf acht Trophäen.

Die Pole Position kann dem Klub von Florentino Perez (75) erst einmal auch niemand streitig machen. Auf dem geteilten zweiten Platz lauern die AC Milan und der FC Bayern weit abgeschlagen mit je vier Pokalsiegen.

Carlo Ancelotti schließt zu Pep Guardiola auf

Für Reals Trainer Carlo Ancelotti (63) gab es nach dem jüngsten Erfolg zusätzlichen Grund zur Freude. Mit nun drei gewonnen Klubweltmeisterschaften zog der Italiener mit Pep Guardiola (52) gleich. Seinen ersten Titel fuhr Ancelotti 2007 mit der AC Milan ein. 2014 und 2023 ließ er sich mit Real Madrid auf dem Pokal verewigen.