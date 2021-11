Real Madrid : Knapper Shakhtar-Sieg: Carlo Ancelotti kann Pfiffe im Bernabeu nachvollziehen

Real Madrid besiegte Shakhtar Donetsk in der Champions League mit 2:1. Mehr aber auch nicht. Carlo Ancelottis Team wurde danach mit Pfiffen bedacht, was den Trainer nicht wirklich überrascht.

Ancelotti war mit der Leistung seiner Mannschaft allerdings grundsätzlich zufrieden, was an den nur zwei von fünf möglichen Auswechslungen erkennbar war. Pech für Marco Asensio und Eden Hazard, die vergeblich auf ihre Einwechslung warteten und bis zum Spielende frustriert auf der Bank saßen. Ancelotti versteht den Groll.

"Es ist normal, sich zu ärgern, ich verstehe das. Ich verstehe sehr gut, wie es ist, wenn ein Spieler nicht spielt oder sich aufwärmt, aber nicht zum Einsatz kommt", sagte Ancelotti auch in Richtung Marcelo, der sich eine Dreiviertelstunde vergeblich aufwärmte. "Ich habe den Spielern, die nicht zum Einsatz gekommen sind, gesagt, dass es mir leid tut."

Aufgrund der anhaltenden Dauerbelastung ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass Ancelotti einen Teil der frustrierten Spieler am Wochenende einsetzt. In LaLiga geht es am Samstag (21 Uhr) gegen den sehr gut in die Saison gestarteten Aufsteiger Rayo Vallecano.