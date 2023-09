Konkurrenz fÃ¼r BarÃ§a: Auch Real Madrid beobachtet Nico Williams

Nico Williams (21) hat sich bereits in den Fokus von mehreren Topklubs gespielt und ist durch seinen 2024 auslaufenden Vertrag eine besonders attraktive Personalie auf dem Transfermarkt. Neben dem FC Barcelona soll nun auch Erzrivale Real Madrid Interesse am Flügelspieler bekundet haben.

Williams bereits mit vier Assists

Der spanische Flügelspieler durchlief sämtliche Jugendmannschaften bei Athletic Bilbao und konnte sich in der vergangenen Saison mit neun Toren und sechs Vorlagen in 43 Pflichtspielen in der Startelf der Basken festspielen.

Sein überragender Start in die Saison 2022/23 wurde sogar mit einer Berufung in Spaniens Kader für die Weltmeisterschaft in Katar belohnt. Auch die aktuelle Spielzeit begann für den jüngeren Bruder von Inaki Williams (29) mit vier Vorlagen in vier Spielen vielversprechend.

Ob der 21-Jährige schließlich seinen Vertrag bei Athletic verlängern wird oder doch den Absprung zu einem Topklub macht, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. Neben Real Madrid zeigt auch der FC Barcelona Interesse an dem Youngster.

Verwendete Quellen

Okdiario