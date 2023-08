Toni Kroos spricht Klartext: "Damit habe ich ein großes Problem"

Toni Kroos (33) ist dafür bekannt, offen und ehrlich zu sprechen und kein Blatt vor dem Mund zu nehmen. In seinem Podcast "Einfach mal Luppen" mit seinem Bruder Felix Kroos (32) äußert der Real-Spieler Kritik an den Wechseln von jungen Spielern nach Saudi-Arabien. Zudem lobt er Real-Neuzugang Jude Bellingham (20) und dessen schnelle Anpassung.

Einen Wechsel von altgedienten Stars, die in Europa alles gewonnen haben, wie seine ehemaligen Mitspieler Cristiano Ronaldo (38) oder Karim Benzema (35), kann er teilweise noch nachvollziehen, auch wenn er selbst eine andere Entscheidung treffen würde: "Die haben alles gewonnen, haben Legenden-Status, alles erreicht und lassen dann von mir aus ihre Karrieren dort austrudeln und nehmen noch mal dieses unfassbare Geld mit. Würde ich nicht so machen."

Toni Kroos gilt als ein Mann der deutlichen Worte, der seine Meinung auch in der Öffentlichkeit klar äußert. Zusammen mit seinem Bruder Felix sprechen die beiden Fußballer in ihrem Podcast auch über Themen, die ansonsten von einigen Profis nicht so in die Öffentlichkeit getragen werden.

Der 33-Jährige hat zuletzt schon oft geäußert, dass er seine Karriere bei den Königlichen ausklingen lassen will und für ihn ein Wechsel in den mittleren Osten nicht in Frage kommt, auch wenn es im Sommer eine Anfrage gab: "Es gab kein konkretes Angebot, aber die Möglichkeit hätte mit Sicherheit bestanden, wenn man dem nachgegangen wäre. Aber wir sind dem nicht nachgegangen, dementsprechend gab es kein konkretes Angebot. Es gab zumindest mal einen losen Versuch der Kontaktaufnahme".

Kroos kritisiert junge Spieler, die nach Saudi-Arabien wechseln

Ein "Problem" habe der Greifswalder jedoch, wenn die "26-, 27-, 28-Jährigen, die absolute Top-Qualität haben, in Top-Klubs in Europa spielen und in den nächsten drei, vier Jahren die Chance hätten, erstmal noch das zu erreichen, was andere schon erreicht haben, die dahin gehen." Dies sei ein "Einschnitt in seine sportliche Karriere, von seinen Ansprüchen, das nur wegen Geld so runterzuschrauben – davon bin ich kein Fan."

Diese Spieler sind laut Kroos auch ein schlechtes Vorbild für die Jugendspieler und die nachkommende Fußballer-Generation: "Das ist ein unfassbar schlechtes Vorbild für ganz viele junge Jugendspieler, dass da die Motivation Geld ist."

Für den Weltmeister von 2014, sollte im Fußball der sportliche und nicht der finanzielle Reiz im Vordergrund stehen: "Und es ist für einen 28-jährigen Top-Spieler, der bei einem guten Verein in Europa spielt, die einzige Motivation, dahin zu gehen. Wenn Vorbilder einfach keine sind, weil sie ausschließlich wegen des Geldes woanders hingehen, wobei sie noch zu viel mehr anderen Sachen in der Lage wären – damit habe ich ein großes Problem."

Kroos-Lob für Belllingham: Für sein Alter unfassbar reif

Es gibt jedoch auch junge Spieler, die dem großen Geld widerstehen und lieber einer Weltkarriere hinterherjagen. Einer dieser Profis ist Jude Bellingham. Der 20-Jährige begeistert seinen deutschen Mannschaftskollegen sehr: "Es hatte sich in der Vorbereitung angedeutet, wo er es schon wirklich gut gemacht hat. Er ist nach so kurzer Zeit erstaunlich gut integriert." Er habe beim Ex-BVB-Star "ein sehr gutes Gefühl, weil ich ihn für sein Alter unfassbar reif finde – nicht nur psychisch, dass er schon sehr weit ist, sondern auch, wie er Fußball spielt."

Vor allem die Spielweise des Engländers begeistert Toni Kroos, denn im Gegensatz zu anderen Youngstern sei der ehemalige Dortmunder in seiner Fußballart "immer klar in seinen Aktionen" und zudem "sehr, sehr weit". Bellingham mache "keine Harakiri-Sachen" und "versucht seine Stärken total auszuspielen. Da machen viele andere in dem Alter noch wirklich viel Harakiri, viele technische und taktische Fehler. Das sieht man bei ihm wenig."

Bellingham bereits jetzt schon ein Schlüsselspieler für Real Madrid

Der Wichtigkeit Bellinghams für Real Madrid ist sich der 33-jährige Mittelfeldspieler bewusst: "Bis jetzt muss ich sagen, dass er jetzt schon absolut eine Bereicherung für unser Spiel ist. Das heißt was, weil wir keine so ganz blinde Mannschaft sind."

Auch für den weiteren Saisonverlauf wird der englische Nationalspieler eine bedeutende Rolle im System der Blancos einnehmen. Da ist sich Kroos sicher: "Dass uns ein 20-Jähriger direkt vom Start an so bereichert, ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe, er macht so weiter, weil wir über die Länge der Saison definitiv seine Präsenz vorne und seine Tore brauchen werden."

