Toni Kroos spricht Ã¼ber Reals Verletzungssorgen â€“ Sonderlob fÃ¼r Brahim Diaz

Real Madrid hat gerade mit Verletzungssorgen zu kämpfen wie kaum ein anderes Top-Team in Europa. Für Toni Kroos (33) ist die Misere keine Überraschung, der Weltmeister von 2014 hatte schon mehrfach die vielen Spiele kritisiert. Dennoch freut er sich, dass Real trotz der Personalnot gute Ergebnisse einfährt.

Vinicius Junior (23), Eduardo Camavinga (21), Dani Carvajal (31), Thibaut Courtois (31), Eder Militao (25), Aurelien Tchouameni (23): Die Verletztenliste von Real Madrid ist nahezu endlos. Dennoch fährt man bislang gute Ergebnisse ein – was auch Toni Kroos lobend hervorhebt.

"Ungewöhnlich viele" Verletzungen laut Kroos wegen zu viel Spielen

Man habe die Verletzungsprobleme "grundsätzlich bisher gut aufgefangen, muss man sagen", meinte Kroos in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Einfach mal Luppen", den er mit seinem Bruder Felix betreibt. Zwar seien Verletzte ein Stück weit normal, diesmal sei es allerdings "ungewöhnlich viel", was die Mannschaft verarbeiten müsse, so der 33-Jährige.

"Jetzt ist Carvajal dazu gekommen", monierte er: "Es ist für mich die logische Konsequenz, es überrascht mich alles irgendwie nicht", sagte Kroos und untermauerte damit seine bereits zuletzt geübte Kritik an den vielen Spielen in den vielen Wettbewerben, die den Profis zugemutet werden.

Dani Carvajal ist der neuste Spieler im Real-Lazarett - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Bisher habe man die Ausfälle kompensiert, so Kroos. "Carlo hat es letztens gesagt, dass man dem Kader gefühlt nicht so diese Breite unterstellt hat und das auffangen zu können. Bis jetzt ist das gut gelungen." Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach Real im Winter auf mehreren Positionen nachlegen wolle – laut Kroos muss das offenbar nicht sein.

Kroos hebt Brahim Diaz hervor

"Wenn ich jetzt so einen Brahim sehe, der in den ersten zwei Monaten der Saison fast gar keine Minuten bekommen hat und jetzt plötzlich Minuten hat, wo man eigentlich normal sagt: ‚Natürlich hat der keinen Rhythmus‘. Dafür liefert er aber gut", lobte Kroos seinen Mitspieler, der im Sommer vom AC Mailand zu den Königlichen zurückkehrte.

