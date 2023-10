Kuriose Aussage: Real Madrid würde Zweitliga-Spieler für 170 Millionen kaufen

Real Madrid gab in diesem Sommer über 100 Millionen Euro für den Transfer von Jude Bellingham. Und schon bald für einen englischen Zweitliga-Spieler?

Leeds United spielt in der englischen Championship gerade um die direkte Rückkehr in die Premier League. Georginio Rutter (21) hilft den Whites nach seinem Winterwechsel in diesem Jahr endlich weiter, kommt immerhin auf sieben direkte Torbeteiligungen.

Gerüchten zufolge sollen bereits andere Klubs ihre Fühler nach Rutter ausfahren, was den deutschen Trainer Daniel Farke, der seit diesem Sommer in Leeds auf der Kommandobrücke steht, eine etwas bizarre Aussage entlockt.

Bietet Real Madrid bald bei Georginio Rutter mit?

"Es gibt immer Raum für Verbesserungen", sagte Farke zunächst über das Pensum von Rutter. "Er ist ein junger Spieler und wenn er in allen Bereichen perfekt wäre, müssten wir akzeptieren, dass Real Madrid ihn für 150 Millionen Pfund kaufen würde." Das entspräche einem Betrag von über 170 Millionen Euro.