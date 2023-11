Kvaratskhelia zu Real Madrid? Das sagt sein Nationaltrainer

In der vergangenen Saison war der Georgier Khvicha Kvaratskhelia (22) einer der Schlüsselspieler für den Meistertitel der SSC Neapel. Mit seinen Leistungen hat sich der 22-Jährige in das Blickfeld der Topklubs gespielt, darunter auch Real Madrid.

In der vergangenen Saison war Kvaratskhelia mit 14 Toren und 17 Vorlagen neben Victor Osimhen (24) von entscheidender Bedeutung für den ersten Meistertitel seit 1990. In der laufenden Saison kam der 22-Jährige, wie das gesamte Team, nur schwer in die Gänge und konnte in 15 Begegnungen aber mittlerweile schon wieder acht Scorerpunkte – drei Tore und fünf Vorlagen - sammeln.

Sagnol rät Kvartaskhelia einen Wechsel zu Real oder Bayern

In Neapel wird der Georgier auch "Kvaratsdona" in Anlehnung an den großen Diego Maradona genannt und von den Fans und Medien wie ein Held behandelt. Sein Nationaltrainer würde sich für seinen Schützling jedoch einen Wechsel zu einem Topklub wünschen, auch wenn er den italienischen Klub nicht kleinreden will: "Er spielt für einen Spitzenverein, aber es gibt auch andere große Mannschaften wie Barcelona, Madrid oder Bayern."

Für Sagnol wäre ein Wechsel zu diesen Mannschaften für Kvartaskhelia und den georgischen Fußball ein großer Sprung. "Jeder will für einen dieser Klubs spielen, das ist das Beste, was einem in seiner Karriere passieren kann. Die Möglichkeit, Titel zu gewinnen, ist fantastisch", so der 46-jährige Franzose.

