Primera Division Kylian Mbappe bedankt sich nach geplatztem Wechsel bei Florentino Perez

Seit ziemlich langer Zeit kursieren in den sogenannten sozialen Medien Bilder, auf denen Kylian Mbappe in ein Trikot von Real Madrid montiert wurde. An der Concha Espina hatte keiner so wirklich damit gerechnet, dass der 23-Jährige den Blancos tatsächlich eine Absage erteilen wird.

Zu der ist es allerdings vor wenigen Tagen gekommen. "Ich möchte auch Real Madrid und seinem Präsidenten Florentino Perez aufrichtig danken", schreibt Mbappe ein einem offenen Brief. "Ich erkenne das Glück und das Privileg an, von einer so großartigen Institution gewollt zu sein. Ich verstehe ihre Enttäuschung, sie entspricht meinen Zweifeln. Ich werde ihr erster Fan beim Champions-League-Finale in Paris, meiner Heimat, sein."

Am Samstag vergangener Woche war offiziell bekanntgeworden, dass Mbappe seinen in Paris auslaufenden Vertrag um drei Jahre verlängert und somit Real eine endgültige Wechselabsage erteilt hat. Über die Zahlen des Mega-Deals wird bisher verschieden und teilweise komplett absurd berichtet.