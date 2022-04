Kylian Mbappe: Diesen Streitpunkt gibt es noch mit Real Madrid

Kylian Mbappe (23) und Real Madrid sollen sich grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. So pfeifen es zumindest die spanischen Sportmedien von den Dächern. Offenbar ist man aber noch nicht komplett übereinkommen.

Wie der spanische Journalist Eduardo Inda von der mitunter fantasiereichen Onlinezeitung Okdiario berichtet, gibt es zwischen Real Madrid und Mbappe noch Unstimmigkeiten bei der Frage der Bildrechte.

"Er will 100 Prozent, das was PSG ihm bietet, aber Real Madrid ist nicht bereit, ihm diese 100 Prozent zu geben", erklärt Inda gegenüber El Chiringuito. Inda glaubt aber nicht, dass die Bildrechte-Frage zum Platzen des Transfers führen wird: "Der Deal wird im Juli offiziell verkündet, inoffiziell wird es in Kürze geklärt sein."