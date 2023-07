Kylian Mbappe in der Zwickmühle: Mutter verprellt Real Madrid

Kylian Mbappe will Paris Saint-Germain 2024 verlassen - Foto: Victor Velter / Shutterstock.com

Real Madrid ist in diesem Sommer bereit, für Kylian Mbappe (24) viel Geld in die Hand zu nehmen. Mangelnde Wertschätzung kann man den Königlichen daher wirklich nicht vorwerfen. Die Mutter des PSG-Stürmers sieht dies jedoch anders und macht sich damit keine Freunde in Spaniens Hauptstadt.