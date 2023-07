Kylian Mbappe: Real Madrid entwickelt Wunschplan – Vertrag, Gehalt und Ausstiegsklausel geleakt

Real Madrid hat das Zahlenwerk für die Operation "Kylian Mbappe" festgelegt. Gemäß Cadena SER wollen die Blancos den Ausnahmestürmer für fünf Jahre an sich binden. Als zukünftiges Gehalt sind 50 Millionen Euro im Jahr abgesprochen worden.

Real Madrid will Kylian Mbappe am liebsten 2024

Die in Spanien übliche Ausstiegsklausel soll bei über einer Milliarde Euro eingeschrieben werden. Reals Idealplan sieht derweil nicht vor, Mbappe noch in diesem Sommer unter Vertrag zu nehmen. Demnach hätten die Blancos überhaupt nichts dagegen, sollte der 24-Jährige erst nach Abschluss der kommenden Saison einen Wechsel vollziehen.

Dann würde Real aufgrund des auslaufenden Vertrags eine happige Ablöse sparen, die PSG bei etwa 200 Millionen Euro ansetzt. Ein Handgeld müssten die Madrilenen an Mbappe so oder so übertragen – bei einem ablösefreien Wechsel würde diese Einmalzahlung deutlich höher ausfallen.