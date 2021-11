Real Madrid : Kylian Mbappe: Real Madrid in Sorge um Transfer – kein Januar-Angebot geplant

Kylian Mbappe soll ab der kommenden Saison die neue Galionsfigur von Real Madrid werden. Die Macher an der Concha Espina sind jedoch angeblich alarmiert, weil sie fürchten, dass der Superstar doch noch einen neuen Vertrag bei Paris Saint-Germain unterzeichnen könnte.

Wenn in der schlimmen Corona-Zeit vieles nicht planbar ist, eines steht fest: Real Madrid will Kylian Mbappe im kommenden Sommer unter Vertrag nehmen. Der Shootingstar soll an der Concha Espina als neues leuchtendes Vorbild herhalten.

Mbappes momentaner Klub Paris Saint-Germain will den Avancen natürlich entgegenwirken und arbeitet daran, den 2022 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Das löst offenbar in der Madrider Zentrale ein ungutes Gefühl aus.