Aus allen Ecken des Internets gibt es in der Angelegenheit Kylian Mbappe momentan eine Informationsflut. Real Madrid könnte schon in der nächsten Woche Nägel mit Köpfen machen.

Der durchaus umstrittene Journalist Francois Gallardo liefert in der Causa Mbappe nun ein Update, das den Prozess sehr schnell beenden könnte.

Seit Wochen laufen die Spekulationen rundum einen möglichen Wechsel an die Concha Espina, der für Mbappe die einzig realistische Option darstellen soll – schwindelerregende Angebote aus Saudi-Arabien soll der Ausnahmestürmer bereits abgelehnt haben.

Wer gedacht hätte, dass es im vorigen Jahr eine einzigartige Posse um Kylian Mbappe war, der wurde inzwischen Lügen gestraft. Da der 24-Jährige seinen in einem Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte, bootet ihn Paris Saint-Germain aus. Real Madrid gilt als Fluchtweg für den Superstar.

Kylian Mbappe: So plant Real Madrid die Vorstellung

"Kylians Ankunft ist zwischen dem 16. und 25. August geplant. In diesen neun Tagen finden die Ankündigung und die Ankunft von Kylian statt", erzählt Gallardo auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Das Fortführen des Wechseltheaters darüber hinaus schließt er aus.

Gallardo weiter: "Zuerst die Ankündigung von PSG und dann die Präsentation bei Real Madrid. Alles wurde geklärt und für den letzten Monat vereinbart. Alles wurde von Nasser Al-Khelaifi hinausgezögert. Erinnert euch noch an den 6. bis 7. Juli, das eigentlich das geplante Vorstellungsdatum war. Alles wird bald offiziell sein."

Real Madrid will bei Kylian Mbappe noch abwarten

Ob diese Informationen auch so eintreffen, wird sich erst noch weisen müssen. Florentino Perez und Co. versuchen, den Preis für Mbappe so niedrig wie möglich zu halten. Zuletzt war von einer Ablöse von rund 200 Millionen Euro die Rede und dass der spanische Rekordmeister erst aktiv werden möchte, sollte sich Mbappe öffentlich gegen PSG wenden und für einen Real-Wechsel plädieren.

