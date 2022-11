Tchouameni verrät: Kylian Mbappe wollte mich zu PSG lotsen

Kylian Mbappe hatte vor einigen Monaten offensichtlich vergeblich versucht, Aurelien Tchouameni für einen Wechsel zu Paris Saint-Germain zu begeistern. Das verrät Letztgenannter in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe.

Vor allem gegen Ende der vergangenen Saison hatte sich Mbappe intensiv mit Tchouameni ausgetauscht. Die beiden Kollegen aus der französischen Nationalmannschaft, die gemeinsam zur kommenden Weltmeisterschaft fahren, hatten sich über ihre Zukunft ausgetauscht.

Tchouameni berichtet von einem "sehr interessanten Gespräch" mit Mbappe: "Er wollte wissen, was ich zu tun gedenke. Ich habe ihn auch gefragt, was er zu tun gedenkt. Im Juni entschied er, dass er bleiben würde, und er neckte mich mit Kimpembe: 'Komm, du musst auch kommen!' Aber meine Entscheidung stand schon seit Langem fest. Wir haben gelacht."

Real hatte in diesem Sommer den stolzen Fixbetrag von 80 Millionen Euro in die Hand genommen, um Tchouameni an die Concha Espina zu holen. Durch verschiedene Bonuszahlungen kann die Summe noch auf bis zu 100 Millionen Euro anwachsen.