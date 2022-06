Insiderin verrät "Kylian Mbappe wollte schon als 7-Jähriger für Real Madrid spielen"

Real Madrid fing sich vor Kurzem eine nur schwerlich zu verarbeitende Absage von Kylian Mbappe ein. Aus dem früheren Umfeld des Superstars klingt nun noch mal nach außen, welche Begeisterung er für die Blancos in sich trägt.

"Aber er war ein Madridista und wäre mit einem weißen Trikot glücklicher gewesen", so Opa Nicola. "Im Alter von sieben Jahren begann er zu sagen, dass er eines Tages Profi werden und für Madrid spielen würde. Wir haben gelacht, aber er hatte es schon sehr genau gewusst."

Kylian Mbappe sagte Real Madrid ab

Als ganz so dringlich empfand er diesen frühen Kindheitswunsch aber offenbar nicht, sonst hätte Mbappe in diesem Sommer die Möglichkeit wahrgenommen, ablösefrei an die Concha Espina zu wechseln. Stattdessen verlängerte er seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain bis 2025.

Nicola Riccardi ist sich derweil sicher, dass der heute 23-Jährige mit dem Thema Real noch nicht ganz abgeschlossen hat: "Er war immer ehrgeizig, er verwirklicht all seine Träume. Jetzt hat er 'Nein' zu Madrid gesagt, aber im Fußball geht alles sehr schnell und ich schließe nicht aus, dass er in ein paar Jahren das Idol des Bernabeu sein wird."